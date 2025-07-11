Ünlü oyuncu, Çanakkale'de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi Bir evin bahçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, arazözlerle yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.