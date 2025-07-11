Ünlü oyuncu, Çanakkale'de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir evin bahçesinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangın geniş bir alana yayıldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Evin bahçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın çevredeki vatandaşları endişelendirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, arazözlerle yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
ÜNLÜ OYUNCUDAN TAKDİRLİK HAREKET
Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.
Kenan Çoban'ın çıkan yangını söndürmeye çalıştığı anlar takdir topladı.