Ünlü oyuncu Sydney Sweeney yıkandığı banyo suyundan sabun üretti

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Erkek hayranlarının çoğunlukta olduğu dünyaca ünlü ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney, son yaptığıyla şaşırttı.

SABUNU VAR

Ünlü oyuncu, kendi banyo suyunu kullanarak sabun ürettiğini duyurdu. Önce bir fıçının içinde yıkanıyor. Sonra da çıkıp duş alıyor.

SERTİFİKASI VAR

Sydney Sweeney'in fıçının içinde yıkandığı su dökülmüyor. Bir fabrikaya gönderiliyor. O sudan da sabun üretiliyor. Sabunlara “banyo suyundan üretilmiştir” sertifikası da ekledi.

TALEP ÇOK

Talep çok olunca da sabun üretimine hız kazandırıldı. Bunun üzerine Sydney Sweeney, talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladı.