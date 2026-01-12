Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan yeni aşk karesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Birce Akalay'ın aşk hayatında yüzü gülüyor.

Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hakan Kurtaş, uzun süredir birlikte. Son olarak Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’la birlikte geçirdiği anlara da yer verdiği fotoğrafları paylaştı.

"BEYOĞLU SEVDALILARI"

Hakan Kurtaş da eş zamanlı aynı kareleri paylaşıp 'Beyoğlu sevdalıları' notunu düştü.

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça adından söz ettiren oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda polis çevirmesine takılmıştı. Alkollü araç kullanan ünlü oyuncunun ehliyetine el konulmuştu.