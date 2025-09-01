Ünlü şef Gordon Ramsay cilt kanserine yakalandı

Londra’daki üç Michelin yıldızlı “Restaurant Gordon Ramsay” ile tanınan dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, hayranlarına kötü bir haber verdi.

Ramsay, sosyal medya paylaşımında cilt kanserine yakalandığını duyurdu.

"GÜNEŞ KREMİ KULLANIN"

59 yaşındaki ünlü şef, uzun süre güneşe maruz kalanları cilt sağlığı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini yönünde uyardı.

Ramsay, "Güneş kremi kullanın" ifadelerine yer verdi.

GORDON RAMSAY KİMDİR

İskoçya’da 1966 yılında doğan Gordon Ramsay, İngiltere’de büyüdü.

Gastronomi dünyasında 16 Michelin yıldızıyla adından söz ettiren Ramsay, özellikle Londra’daki üç Michelin yıldızlı “Restaurant Gordon Ramsay” ile tanınıyor.

Ramsay’ın televizyon programları, Türkiye dahil birçok ülkede geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu.