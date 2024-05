Ünlüler dünyasının en zengin kadınları belli oldu Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınlarını açıkladı.

ensonhaber.com

ABD merkezli Forbes dergisi, Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı.

Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla servetini artıran kadınları sıralayan Forbes'un listesinde birçok ünlü isim yer alıyor.

Oprah Winfrey 14. sırada

Ünlü sunucu Oprah Winfrey, 3 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

Kim Kardashian'ın serveti 1,7 milyar dolar

Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, 1,7 milyar dolarlık servetiyle 21. sırada yer aldı.

Rihanna da listede

SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan Rihanna 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde.

Şarkıcı, listede 23. sıraya yerleşmeyi başardı.

Taylor Swift 24. sırada

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in serveti ise 1,3 milyar dolar.

Swift, listede 24. sırada yer aldı.

Beyonce'un serveti 760 milyon dolar

Son olarak Renaissance adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 45. sırada.

Forbes'a göre şarkıcının toplam serveti 760 milyon dolar.

Jenner bu yıl da listede

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, bu yıl da listede.

Jenner, 710 milyon dolarlık servetiyle 47. sırada yer aldı.

Ünlü şarkıcı Dion 59. sırada

2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan şarkıcı Celine Dion, 550 milyon dolarlık servetiyle 59. sırada.