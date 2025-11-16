Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her sene başı merak edilen liste...

2026 yılına az bir süre kala yılbaşı etkinlikleri de planlanmaya başladı.

ÜCRETLER DUDAK UÇUKLATTI

Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 75'i görürken, düzenlenecek eğlence programlarının baş isimleri de belli oldu.

Yılbaşı gecesi konser verecek ünlülerin istediği ücretler dudak uçuklattı.

ZİRVENİN SAHİBİ TARKAN

Bu yılın en yüksek sahne ücretini Megastar Tarkan alacak.

Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacak olan Tarkan, geceden 42 milyon TL kazanarak yılbaşı sahnelerinin rekorunu kırdı.

ATA DEMİRER'İN GECESİ 30 MİLYON TL

Yalnızca biletli gösterilerle sahneye çıkan Ata Demirer, ilk kez bir otel sahnesinde yer alacak.

Lüks bir otelle anlaşan ünlü komedyenin yılbaşı gecesi için 30 milyon TL aldığı belirtiliyor.

Demirer’in 'Yılbaşı Gazinosu' adlı şovunu ön masalardan izlemek isteyenlerin ise kişi başı 75 bin TL ödemesi gerekiyor.

HADİSE'DEN ÇİFTE KONSER

Yılbaşı denilince akıllara gelen ilk isimlerden olan Hadise, yılbaşında iki ülkede art arda konser verecek.

Ünlü şarkıcı 31 Aralık'ta Kıbrıs konserinden 10 milyon TL, 1 Ocak'taki Dubai konserinden ise 10 milyon TL kazanç sağlayacak.

Şarkıcı toplamda 20 milyon TL kazanmış olacak.

FİYAT LİSTESİ

Kıbrıs ve Gürcistan'da sahne alacak diğer şarkıcıların fiyatları ise şu şekilde:

- Gülşen: 10 milyon TL

- Melek Mosso: 7 milyon TL

- Serkan Kaya: 5 milyon TL

- Ebru Gündeş: 10 milyon TL

- Mahsun Kırmızıgül: 10 milyon TL

- Özcan Deniz: 8 milyon TL

- Sibel Can: 8 milyon TL

- Sıla: 7 milyon TL

- Aşkın Nur Yengi: 7 milyon TL

- Funda Arar: 5 milyon TL

- İrem Derici: 3,5 milyon TL

- Simge Sağın: 4 milyon TL

- Levent Yüksel: 5 milyon TL

- Zeynep Bastık: 4 milyon TL

- Koray Avcı: 5 milyon TL

- Deha: 4 milyon TL

- Ziynet Sali: 4 milyon TL

- Derya Uluğ: 3 milyon TL

- Petek Dinçöz: 2 milyon TL

- Yıldız Tilbe (Batum): 10 milyon TL

- Linet (Batum): 4 milyon TL

TÜRKİYE'DEKİ FİYAT TARİFESİ

Yılbaşı gecesinde Türkiye’nin dört bir yanında sahne alacak ünlüler de yüksek kazançlarıyla gündemde.

- Gülben Ergen (İzmir): 3 milyon TL

- Ebru Yaşar (İstanbul): 4 milyon TL

- Hakan Altun (İstanbul): 8 milyon TL

- Berkay (Antalya): 4 milyon TL

- Emel Sayın (İstanbul) 5 milyon TL

- Deniz Seki (Antalya): 5 milyon TL

- Edis (Aydın): 8 milyon TL

- Merve Özbey (Ankara): 3 milyon TL

- Emrah (İstanbul): 4 milyon TL

- Şevval Sam (İstanbul): 4 milyon TL

- Mert Demir (Samsun): 4 milyon TL