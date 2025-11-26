Abone ol: Google News

Usta oyuncu Ediz Hun 85 yaşında! Doğum günü paylaşımı yaptı

Türk sinemasının yıldız isimlerinden Ediz Hun, 85’inci doğum gününü ailesi ve sevenleriyle birlikte kutladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 07:04
Usta oyuncu Ediz Hun 85 yaşında! Doğum günü paylaşımı yaptı
  • Ediz Hun, 85. yaşını ailesi ve sevenleriyle kutladı.
  • Doğum günü paylaşımı yapan ünlü sanatçı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • Hun, teşekkür mesajında sevgi ve saygılarını sundu.

Yeşilçam'ın en kıymetlilerinden ünlü oyuncu Ediz Hun, sevdikleriyle birlikte yeni yaşını kutladı.

Yıllar geçse de hayranları peşini bırakmayan ünlü isim, sosyal medya hesabından doğum günü paylaşımı yaptı. Ünlü sanatçıya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

2 KATLI PASTA YAPILDI

İki katlı pastasıyla poz veren Hun, paylaşımına "Değerli dostlarım, nazik mesajlarınız beni çok mutlu etmiştir. Size sonsuz teşekkürlerimle birlikte, Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum" notunu yazdı. Ünlü sanatçıya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Magazin Haberleri