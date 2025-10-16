Uyuşturucu operasyonunda ifade vermişti! Oyuncu Meriç Aral oğluyla poz verdi

Geçtiğimiz günlerde ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ifade veren oyuncu Meriç Aral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Serkan Keskin ve Meriç Aral ikilisi, 6 yıllık ilişkilerinin ardından 19 Eylül 2024'te evlenmişti. Düğünden sonra Aral'ın hamile olduğu öğrenilmişti. Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı. İlk çocuklarını merakla bekleyen ikili, Eylül 2025'te dünyaya gelen bebeklerine Güneş ismini vermişti.
9 AY 40 GÜN
Aral, Instagram hesabından takipçilerine sürpriz yaparak, doğum sonrası ilk bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isim, yeni gönderisine 'Nazar boncuklarınız hazırsa; sondan başa Güneş’in 9 ay + 40 gün + 41 kere' notunu düştü.