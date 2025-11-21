Uyuşturucu testi pozitif çıkan Birce Akalay, ehliyetini kaptırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz ay ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Bu operasyon kapsamında da gözaltına alınan isimlerden birisi Birce Akalay'dı.

Gözaltına alındıktan sonra yapılan uyuşturucu testi de pozitif çıkan Akalay, son olarak dün gece ehliyetini de kaptırdı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Birce Akalay, alkollü araç kullanırken yakalandı.

Beşiktaş bölgesinde rutin trafik denetimi gerçekleştiren ekiplerin yaptığı kontroller sırasında oyuncu Birce Akalay’ın aracı da radara takıldı.

EHLİYETİNE EL KONDU

Polislerin yaptığı alkol testinde, ünlü oyuncunun ölçüm sonucu 1.12 olarak ölçüldü.

tv100'ün haberine göre; 41 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay'ın ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.