Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden gözyaşlarıyla ayrıldı!

- Doğukan Güngör, uyuşturucu testi pozitif çıkınca Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı.
- Fatih karakteri için Emre Dinler ile anlaşma sağlandı.
- Güngör'e veda için ekip tarafından pasta kesildi ve gözyaşlarını tutamadı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testte sonucu pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih’i Doğukan Güngör, diziden çıkarılmıştı.
Yapım ekibi, Doğukan Güngör’ün ayrılığı sonrası hızlı bir karar alarak Fatih karakteri için Emre Dinler ile anlaşmıştı.
AĞLADI
Diziden ayrılmak zorunda kalan Doğukan Güngör için ekip tarafından veda pastası kesildi. Ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.