Abone ol: Google News

Uzak Şehir setinden yeni görüntüler var! Nare'den fotoğraflar geldi

Uzak Şehir hayranlarının yakın takibinde olan Sahra Şaş, sosyal medya hesabından yayınladığı son karelerle gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 09:55
Uzak Şehir setinden yeni görüntüler var! Nare'den fotoğraflar geldi

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir, Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolünde oynadığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla bomba gibi döndü.

Hem ekranlarda hem sosyal medyada gücünü gösteren dizide Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş'tan yeni set kareleri geldi.

"GÜNLERDEN BİR SET GÜNÜ"

Canlandırdığı Nare karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Sahra Şaş, yeni set karelerini paylaştı.. Sahra Şaş paylaşımına, "Günlerden bir set günü" notunu düştü. 

Takipçileri paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni attı.

Magazin Haberleri