Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşk kadını çıktı! Sevgilisi Berk Cankat'ı paylaşmaya doymuyor

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir'in çekimleri için şu an Mardin'de olan Sinem Ünsal, son paylaşımıyla gündem oldu.

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

GECE SAATLERİNDE AŞKA GELDİ

Yaz tatilini birlikte geçiren ünlü çift, şimdilerde yeniden mesafelere yenik düştü. Dizinin ikinci sezon çekimleri için soluğu Mardin'de alan Sinem Ünsal, gece saatlerinde aşka geldi.

"ÖZLEDİM"

Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile sarıldığı romantik bir karesini yayınlayıp 'Özledim' notunu düştü. Ünlü çiftin asansör pozu, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.