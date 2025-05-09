Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, özel hayatıyla da gündem oluyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Sinem Ünsali son olarak sevgilinin doğum gününü kutladığı pozlarla çok konuşuldu.

VİDEOLU KUTLAMA

Kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olan Ünsal, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile kutladı. Aşkın videosuna takipçilerinden beğeni yağdı.