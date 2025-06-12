Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Cihan Albora' karakteri ile adından söz ettiren Ozan Akbaba 43'üncü yaşını kutladı.

Her yayınlanan bölümde sosyal medyada gündem olan yakışıklı oyuncu şimdi de eşi ve dostlarıyla doğum gününü kutladığı bir video ile viral oldu.

EŞİNİ DUDAKLARINDAN ÖPTÜ

Ozan Akbaba eşi Buket Akbaba ile doğum günü kutlamasında aşka geldi ve eşini dudaklarından öptü. Akbaba'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun eşinin güzelliğine de yorum yağdı.

Akbaba, daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede rol aldı.