Uzak Şehir'in yıldızı Ferit Kaya, eşi Yasemin Ceren ile 99. Gazi Koşusu'na katıldı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl da ses getirdi.

29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te start alan yarışa ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi.

EŞİYLE GELDİ

Ekranları reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir 'de Demir rolüne hayat veren Ferit Kaya, eşi Yasemin Ceren ile İstanbul Veliefendi Hipodromu'na geldi.

Oyuncu kadar eşi de dikkat çekti. Yasemin Ceren'in sade tarzı sosyal medyada da beğeni aldı.

MAKEDONYA GÖÇMENİ

Yasemin Ceren Topçu ile 14 Eylül 2024’te evlenen Kaya, düğünü Diyarbakır’da yapmıştı. Başarılı oyuncu, eşiyle ilişkisine dair şunları söylemişti:

"Herkesin farklı bir geçmişi, farklı bir kültürü olabilir ama bu durum hislerin evrenselliğini değiştirmiyor. Mesela, ben ve eşim birbirimizden çok farklı yerlerden geliyoruz. O Makedon göçmeni bir İstanbullu, ben ise Diyarbakırlıyım. Aşk, gerçekten de iki insanı buluşturuyor ve kültür, coğrafya fark etmiyor. Sonuçta, hisler her yerde aynı."