Victoria Beckham, itiraf etti: "David Beckham horluyor"

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuk sahibi olan ünlü çiftin her yaptığı olay oluyor.

51 YAŞINDA

David Beckham şimdi de 51. yaşına giren eşi Victoria Beckham, son röportajında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Yıllardır bütün kadınların yakışıklı bulduğu ve hayallerini süsleyen erkekle evli olan Beckhan, kocasından şikayetçi.

ARTIK HORLUYOR

Ünlü moda ikonu, David Beckham'ın geceleri adeta bir kurda dönüştüğünü söyledi. Geceleri sesten uyuyamadığını dile getiren Victoria Beckham, "Kocam (David Beckham) horladığı için geceleri kulak tıkacı takıyorum." diye konuştu.

Bu açıklama sosyal medyada gündem oldu.