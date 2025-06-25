Wanda Nara, Kuzey Arjantin'de! Pozları gündem oldu

Wanda Nara ve Galatasaray'ın golcü futbolcularından Mauro Icardi'den uzun süren çekişmenin ardından boşanan Wanda Nara gündemden düşmemek için elinden geleni yapıyor.

10 yıllık evliliği biten ve ayrılığın ardından özel hayatıyla gündemden düşmeyen Nara, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Sürekli tatil yapmayı seven Nara, kızlarıyla birlikte rotasını Kuzey Arjantin'e çevirdi. Ünlü isim, tatilden yaptığı paylaşımlarla bir kez daha konuşuldu.

BİBERONLARLA SÜT İÇİRDİ

Kışlık bavulu hazırlayan Nara kızlarıyla bir çitliğe gitti. Kuzuları sevdi biberonla süt içirdi.

Kürküyle dikkat çeken Wanda Nara, bisiklete bindiği anları da paylaşmayı ihmal etmedi. Nara'nın "Kuzey Arjantin mutlu günlerimiz" notuyla yayınladığı pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.