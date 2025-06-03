Wanda Nara yeni sevgili yaptı! Faslı futbolcusu Achraf Hakimi ile aşk yaşıyor

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Türkiye'de gündemden düşmeyen Arjantinli güzel Wanda Nara, 2003 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evlenmişti. Ancak Nara 2014 yılında, Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti. İhanetlerle başlayan evlilik 2025 yılının Mart ayında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ünlü güzel, rapçi L-Gante'ye kaptırmıştı. Ancak aradığı mutluluğu bulduğunu düşünen Wanda Nara, sessiz sedasız Gante'yle de yollarını ayırmıştı.

Nara'nın rapçi sevgilisinden ayrıldıktan sonra Icardi'ye dönmek istediği iddiası magazin kulislerinde epey konuşulmuştu.

FASLI

Karşılık alamayan Nara'nın, son olarak gönlünü yeni bir futbolcuya kaptırdığı iddia edildi. Dedikoduların arkasındaki isim ise PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi oldu.