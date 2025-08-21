Wanda Nara'dan Icardi'ye nafaka göndermesi: "Kendi çocuklarınla ilgilen"

Futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile 10 yıllık eşi Wanda Nara'dan ihanet yüzünden boşanmıştı.

Olaylı bir şekilde ayrılan ikiliden Wanda Nara'nın eski eşi Icardi'ye açtığı nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Mauro Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3.500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetti.

YASAL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR

Nara'nın sosyal medya hesabındaki son paylaşımında, Icardi'nin kızlarına yasal haklarını yerine getirmediğini, ayrıca Icardi'nin kendisini sürekli kontrol etmeye çalıştığını ve çıktığı seyahatlerle aşırı derecede ilgilendiğini iddia etti.

"KENDİ ÇOCUKLARININ BABASI OL"

Wanda Nara paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Her gece ne yaptığımı öğrenmek için hikayelerimi izlemektense, çalışmak çok daha onurlu. Sen yerine getirmezken, ben her şeyi çalışarak ödüyorum. Belki kızlarının haklarını yerine getirmeye başladığında daha az çalışabilirim. Seyahatlerimle bu kadar ilgileniyorsan, kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen. Üç gün önce telefonda konuştuğumuzda bunu bana söylemedin. Şimdi kayıtları inceliyorum. Açık olmaktan ve doğrudan konuşmaktan hoşlanırım."