Wanda Nara'nın aşk hayatında yeni gelişme! Eski sevgilisi L-Gante ile barıştı

Galatasaray’ın dikkat çeken Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

2014 yılında Icardi ile hayatını birleştiren Wanda Nara, çalkantılı ve ihanet iddiasıyla sık sık gündeme gelen evliliğini 2025 yılında sonlandırmıştı.

13 YAŞ KÜÇÜK

Boşanma sürecinin ardından Nara, yaşça küçük rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak, aralarında 13 yaş fark bulunan çift, kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu.

BARIŞTI

Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerinin ardından Wanda Nara, L-Gante ile tekrar bir araya geldi.

Instgaram hesabından yaptığı paylaşımda, yeniden aşkını ilan eden Nara, takipçilerine ilişkinin devam ettiğini duyurdu.