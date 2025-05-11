İHA
Bitlis’te düzenlenen "Beş Minare Film Festivali" için kente oyuncular geldi.
Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay, festival kapsamında Adilcevaz ilçesini ziyaret ederek Van Gölü’nün soğuk sularına girdi.
BİTLİS'E HAYRAN KALDILAR
Adilcevaz sahillerini gezen sinema ve sanat dünyasının ünlü isimleri, ilçeye hayran kaldıklarını belirtti.
Ünlü sinema sanatçısı ve Bitlis gelini Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay’a sinema sanatçısı ve yapımcı Yüksel Arıcı, Dr. Ender Saraç da eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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