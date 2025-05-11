Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bitlis’te düzenlenen "Beş Minare Film Festivali" için kente oyuncular geldi.

Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay, festival kapsamında Adilcevaz ilçesini ziyaret ederek Van Gölü’nün soğuk sularına girdi.

BİTLİS'E HAYRAN KALDILAR

Adilcevaz sahillerini gezen sinema ve sanat dünyasının ünlü isimleri, ilçeye hayran kaldıklarını belirtti.

Ünlü sinema sanatçısı ve Bitlis gelini Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay’a sinema sanatçısı ve yapımcı Yüksel Arıcı, Dr. Ender Saraç da eşlik etti.