Yanına giden markasını soruyor! Şarkıcı Sıla güzel kokan parfümünün sırrını verdi

5 yıldır oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla, geçtiğimiz haftalarda 45. yaşını kutlamıştı.

Yazı konser maratonuyla geçiren ünlü şarkıcı, sahnesi ve şarkıları kadar tarzıyla da dikkat çeken isimlerden. Ünlü oyuncu, kullandığı parfümle de hayranlarının ilgisini çekiyor.

SEYİRCİLER SORUYOR

Günlük 20 farklı parfüm kullandığını belirten Sıla, sahneye çıktığında ise yıllardır vazgeçmediği özel bir tercihi olduğunu söyledi. Sıla, "Konserlerde kullandığım parfümü yurt dışında özel yaptırıyorum. Seyirciler 'Parfümünün markası ne acaba?' diye soruyor" dedi.