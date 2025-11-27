Abone ol: Google News

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali ortaya çıktı

Usta oyuncu Güven Hokna son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Zayıflığı dikkatlerden kaçmayan Hokka'ya yorum yağdı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 13:45
  • Güven Hokna, Yaprak Dökümü dizisinden tanınan usta oyuncu, son haliyle sosyal medyada dikkat çekti.
  • 79 yaşındaki Hokna'nın zayıflığına ilişkin birçok yorum yapıldı.
  • Sosyal medya paylaşımlarında neşeli hali beğeni topladı.

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalarda yer edinen usta isim Güven Hokna bir süredir ekranlardan uzak.

KİLOALR GİTTİ

Gelen teklifleri geri çeviren ve artık sakin bir yaşan süren usta oyuncu şimdi de son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

79 yaşındaki Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

ZAYIFLADI

Ünlü ismin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda neşeli hali beğeni topladı.

"Zayıflamış", "İncecik olmuş", "Resmen erimiş", "Hayriye Hanım'dan eser yok" gibi yorumlar yapıldı.

