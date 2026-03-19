Yaş farkı olay olmuştu! Oyuncu Çağlar Ertuğrul partner tartışmasıyla ilgili konuştu

“Çirkin” ile ekranlara dönen 38 yaşındaki Çağlar Ertuğrul, kendisinden 16 yaş küçük Derya Pınar Ak ile partner oldu.

Yerli dizilerde başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı uzun süredir eleştiri konusu olurken, “Çirkin” dizisindeki partner seçimi de gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, erkek oyuncuların kendilerinden daha genç kadın oyuncularla eşleşmesine tepki gösterdi.

"REŞİTSE PROBLEM DEĞİL"

İkili arasındaki 16 yaş farkı sosyal medyada tartışma yaratırken, Ertuğrul’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çağlar Ertuğrul ise eleştirilere net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Yaş farkı diyoruz ama bireyler reşitse problem var mı?” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul’un sözleri kısa sürede sosyal medyada yeniden tartışma başlattı.