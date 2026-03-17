Yaşar Alptekin'den proje isyanı: Bana teklif gelmiyor

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, tasavvufa yöneldikten sonra ekranlardan ve magazinden kendini uzak tutmuştu.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen ünlü oyuncu, Özlem Esra Ada’nın programına konuk oldu. Hülya Avşar'ın yeni rolü hakkında konuşan Alptekin, kendisine teklif gelmediğini de söyledi.

"NAMAZ KILMAYI BİLMİYOR"

Hülya Avşar'ın dizideki rolü hakkında konuşan Alptekin, “Keşke o tarz rolleri normal hayatında da öyle yaşayan insanlar oynasa. Mesela Gamze Özçelik daha çok yakışırdı. Namaz kılmayı bilmeyen kişiler bunu rol olarak yapmaya çalışıyor." dedi.

"BEN DE İSTİYORUM"

Kendisine teklif gelmediği için isyan eden Alptekin, "Ben de o dizilerde olmayı çok isterim ama orada olmak için onların takıldığı mekânlarda takılmam lazım" ifadelerini kullandı.

"DERS ALMIYORLAR"

Son yıllarda ünlü cenazelerinde yaşananlar hakkında da konuşan Alptekin, “Orada bir ölüm var, bir hayat sönmüş. Kimse bundan ders çıkarmıyor. Sanki bir kokteyle gelmişler gibi” ifadelerini kullandı.