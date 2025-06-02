'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Zeynep Bastık Kayısı Güzeli de oldu

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Şu sıralar eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ve son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR"

Sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şeyler atıyor birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor falan. Ben de evde oturup izliyorum" demişti

KAYISI GÜZELİ

Bastık bu defa da "2025 Kayısı Güzeli" seçildi. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Beni dün gece 2025 kayısı güzeli seçen halka ve güzel yüzlü ve misafirperverliğiyle bizi en güzel şekilde ağırlayan belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Hepinizle tanıştığıma çok mutlu oldum."