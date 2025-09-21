Yasemin Ergene, kaynanasını sildi

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile olan evliliğini ani bir şekilde sonlandırdı.

İki çocuklu çift, geçtiğimiz günlerde 14 yıllık evliliklerini bitirdi ve boşandı.

Boşandıktan sonra soyadını değiştiren Yasemin Ergene'den yeni bir hamle geldi.

KAYINVALİDEYE DE VEDA

Ergene, evliliği sırasında birçok sorun yaşadığı iddia edilen kayınvalidesi Emine Özilhan’ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

ERGENE'NİN OKULUNU TAMAMLAMASINI İSTEMİŞTİ

Emine Özilhan, gelininin üniversiteyi tamamlamasını istemişti.

Yasemin Ergene, halkla ilişkiler bölümü okuyarak hem eğitimini tamamladı hem de kayınvalidesiyle ilişkisini güçlendirdi.