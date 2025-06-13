Yasemin Kay Allen'e sıcak bastı! Gece denize girdi

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35 yaşındaki Yasemin Kay Allen, uzun bir süredir ayrıldığı eski sevgilisi Erdal Kaya ile tekrar bir araya geldi. Eski sevgilisi, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barışan ünlü oyuncunun şu sıralar keyfi yerinde.

GECE DENİZİ

Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapan ünlü isim, bu kez gece denize girerek dikkatleri üzerine çekti.

Yasemin Kay Allen, paylaştığı bu özel anlarla sosyal medyada hızla gündem oldu.

Pozlarıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, Instagram'da bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.