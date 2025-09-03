Yasemin Özilhan boşanıyor.

Yasemin-İzzet Özilhan ile ilgili boşanma iddiaları, dünden beri gündemde dolaşıyor.

İkilinin boşanma davasının bu hafta görüleceği de iddia edilirken, çiften konuya dair açıklama gelmemesi de iddiaları güçlendirdi.

BOŞANMA BU HAFTA RESMİLEŞECEK

Çiftin yakın çevresinden gelen bilgiler, boşanmanın bu hafta resmileşeceğini gösteriyor.

İDDİALARI YALANLAMADI

Yasemin Özilhan'ın 2022'de olduğu gibi boşanma söylentilerini yalanlamaması, sosyetik çiftin bu kez yollarını ayıracağı yönündeki kanaatleri güçlendirdi.