Yasemin Şefkatli oğlu Ayel'in son sağlık durumunu anlattı: Bir operasyon daha olabilir

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişti.

Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı. Bebeklik döneminde kalbindeki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçiren İbrahim Tatlıses'in torunu Ayel'in muayene anlarını paylaşan Şefkatli, süreci şu sözlerle anlatmıştı: "İlerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk. Biz bu yolun savaşçısıyız, iyi de savaşırız biliyorum benim güçlü oğlum."

Oğlunu geçtiğimiz gün kontrole getiren Yasemin Şefkatli, bugün yaptığı yeni paylaşımla Ayel'in son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"BİR OPERASYON DAHA OLABİLİR"

Paylaşımı hayranlarını endişelendiren Şefkatli, "Ayel bildiğiniz gibi. O kadar çok merak edip soran olmuş ki şöyle özetleyeyim konuyu aslında Allaha bin şükür Ayel çok sağlıklı sadece doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığımız için hep kontrollü devam etmesi gerekiyor yaşantısına, bu onun hayatını etkilemiyor bin şükür hatta kontrol altında olmak doktorumuzun dediği gibi iyi bir şey, ilerde belki ufak bir operasyon olabilir dendi. Kolay bir işlemden bahsediyorum tabii doktorumuzun anlattığı kadarıyla ama ben mucizelere de inanırım belki de gerek kalmaz zaman ne gösterirse.

"ÇOK İYİ OLACAĞIZ"

Arada ses veriyorum merak etmeyin. A dede de iyi olursa biz de çok iyi olacağız bu iki üç gün böyleydi bundan sonrası iyi haberlerle gelsin hep." ifadelerini kullandı.