Kadıköy'e cami için geri sayım başladı

Kadıköy'e cami yapılacak, geri sayım başladı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin açtığı dava nedeniyle İstanbul Kadıköy Rıhtım'a yapılması planlanan cami beklemedeydi.

Yargıdaki sürecin çözüme kavuşmasıyla birlikte cami için ilk adım atıldı.

İMZALAR ATILDI

Kadıköy Rıhtım Camii’nin inşası için Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Müftülüğü ve Kadıköy Rıhtım Camii Derneği arasında resmi protokol imzalandı.

Cami inşaatı kısa süre içerisinde başlayacak.

MAYISTA TEMELİ ATILIYOR

Cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

3 YIL İÇİNDE BİTECEK

Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

CHP'LİLER KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan Kadıköy'de yapılması planlanan ihtişamlı camiye karşı bazı odalar ve CHP'li üyeler harekete geçti.

Caminin yapılmasına engel olmak isteyen parti yönetimi bazı hamlelerde bulundu.