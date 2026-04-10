İtalyanlar yazdı: Okan Buruk'a sürpriz talip

Galatasaray’da yakaladığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Okan Buruk, Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Buruk için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İTALYANLAR DUYURDU

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın, Okan Buruk'u adaylar arasında değerlendirdiği öne sürüldü.

Okan Buruk'un Tottenham'dan gelen teklifi reddettiği belirtilirken Galatasaray'a odaklanacağı ifade edildi.

ARAPLARIN ADAYLARI ARASINDA

Ancak haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Buruk'un sarı-kırmızılı kulübe veda edebileceği bilgisi de verildi.

Bu sırada Okan Buruk için Al-Ittihad ve Lazio'nun gündemde olduğu, iki kulübünü de başarılı çalıştırıcıyı listesinde tuttuğu öğrenildi.