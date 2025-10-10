Yasemin Yürük özel hayatıyla ilgili konuştu

İçinde Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük ile 2009'da ayrılan Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi grubu yıllar önce ayrılsa da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Ergül ile yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz haftalarda babasını kaybeden Yasemin Yürük hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"ADAM YOK"

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan Yürük, aşkla ilgili sorulara "Adam yok! Bir erkeğin iyi insan, yürekli ve saygılı olması yeterli!" cevabını verdi.

"TEKLİFLERE AÇIK"

Yürük, "Dizi projesi olsa oynar mısınız?" sorusuna "Neden olmasın?" cevabını vererek tekliflere açık kapı bıraktı.