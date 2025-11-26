Yasmin Erbil'i takipçileri kızdırdı! Kilosunu açıklamak zorunda kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile mutlu bir ilişkisi olan Yasmin Erbil, sosyal medyada aktif halini sürdürüyor. Erbil, kilosuyla ilgili yapılan yoruma sert çıktı.

"KUTLU YASO HAFTASI"

Bu ay doğum günü olan ünlü isim, yeni paylaşım yaparak, "Bu haftanın Yaso güncellemesi" notunu düştü. Sevgilisi Yiğit Poyraz da "Kutlu yaso haftası başladı" yorumunda bulundu.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraftaki bir yorum Erbil'i sinirlendirdi. 'Koltuğun çizgilerini yamultmuşsun' yorumuna cevap veren ardından paylaşım yapan güzel isim kilosunu da açıkladı.

"ÜZÜLDÜM SADECE"

Erbil, takipçisine "Emirhancığım, kilomdan hiç rahatsız bir insan değilim. Bu zorbalığını çeken etrafındaki insanlar için üzüldüm sadece" cevabını verdi.