Yaz Yıldırım'dan babası Aziz Yıldırım'a özel yeni yaş kutlaması

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın bugün doğum günü.

Aziz Yıldırım, bugün 73'üncü yaş gününü kutluyor.

YAZ YILDIRIM PAYLAŞTI

Aziz Yıldırım’ın bu özel gününe en şık paylaşım ise kızı Yaz Yıldırım’dan geldi.

Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN BABİŞKOM"

Yaz Yıldırım, fotoğrafa "İyi ki doğdun babişkom, en iyi baba sensin" notunu düştü.

AYNI TİŞÖRTÜ TERCİH ETTİLER

Paylaşımda baba-kızın aynı tasarıma sahip, kırmızı-beyaz çizgili ve "Little Pirate" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Yaz Yıldırım’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe camiası, "Efsane başkana mutlu yıllar" mesajlarıyla gönderiye yorum yağdırdı.

F.BAHÇE'NİN EFSANESİ

Aziz Yıldırım, 1998–2018 yılları arasında 20 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı yapmış, kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan ve en çok kupa kazandıran başkanı ünvanını koruyor.