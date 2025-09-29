Abone ol: Google News

Boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş'a bir şans daha veren Yeliz Yeşilmen, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla takipçilerinin diline düştü.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 12:27
Yeliz Yeşilmen son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü! Kendini de eşini de filtreledi

Bir dönem şarkıcılık ve oyunculuk yapan Yeliz Yeşilmen, ekranlarda olmasa da şu sıralar sık sık özel hayatı ile gündeme geliyor.

ESKİ EŞİNE DÖNDÜ

Yeşilmen, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Uğur Akbaş ile 2021 senesinde olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Sürpriz bir şekilde ilişkilerine bir şans daha veren ve haberi sosyal medya hesabında paylaşan ünlü isim, herkesi şaşırtmıştı.

Yeliz Yeşilmen son olarak yeni bir aşk paylaşımı yaptı. Ancak Yeşilmen'in uyguladığı filtre, Instagram kullanıcılarının dikkatini çekti.

Filtrenin dozunu kaçıran Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

