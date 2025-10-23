Yeni hobisi! Çağla Şıkel Boğaz'da jet sörf yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

46 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram'da paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.

Kahvaltı tabağı biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşan Şikel'in öğünü çok konuşulmuştu. Kimi bu sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız buldu.

YENİ HOBİSİ

Çağla Şıkel şimdi de jet sörf'ü paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Geçen yaz motorlu board üzerinde yapılan jet sörf'e merak saran Şıkel, Emre Altuğ'dan olan çocukları ile İzmir Çeşme'de haftalarca ders almıştı.

Eylülde İznik Gölü'nde deneyim yaşayan Çağla bu kez Boğaz'da şovunu yaptı. Oğulları Kuzey ve Uzay ile o anları yayınladı.

Şıkel o anları Instagram hesabından "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu. İstanbul böyle bir başka güzel" notuyla paylaştı.