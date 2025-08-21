Abone ol: Google News

Yeni imajı çok konuşulmuştu! Ajda Pekkan'dan yeni kareler

Sarı saçlarını koyulaştıran Ajda Pekkan, yeni imajıyla yeni pozlar verdi. Sosyal medya hesabından son halini yayınlayan ünlü şarkıcıya yorum yağdı.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 07:40
"Yakar Geçerim, Ya Sonra, Arada Sırada, Aynen Öyle" gibi müzik dünyasına damgasını vuran hit eserlerin sahibi 79 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz haftalarda Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği üç saatlik konserle çok konuşulmuştu.

Pekkan, gece boyunca tüm şarkılarını alkışlar ve sevgi tezahüratları eşliğinde seslendirmişti.

BAŞKA AJDA

Pekkan, imaj değişikliğine giderek yıllardır kullandığı sarı saçlarına veda etti. Kumral tonları tercih eden sanatçıyı görenler tanımakta güçlük çekti.

Instagram hesabından yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Ajda Pekkan'ın son haline çok sayıda yorum geldi.

