Yeni kare! İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile poz verdi

Çocuklarıyla yaşadığı problemlerle sık sık gündem olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2011 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin, kısa süre sonra Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Yıldız ile evliliği kısa süre sonra biten Tatlıses, kızı Elif Ada için eski eşiyle sık sık buluşuyor. Yıldız ve Tatlıses kızı için yine bir araya geldi.

"ALTIN UFAĞI"

Kızı Elif Ada ve eski eşi Ayşegül Yıldız ile buluşan Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. İmparator ,paylaşıma "Altın ufağı Elif Ada'dan babasına ziyaret" notunu yazdı.