Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın cenaze töreninde fotoğraf yarışı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yeşilçam’ın jönü 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

NURİ ALÇO İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI

Cenaze törenine katılan isimlerden birisi de Nuri Alço oldu. Alço, cenaze töreninde bazı vatandaşların fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaştı.

SIRAYA GİRDİLER, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Nuri Alço ile fotoğraf çektirmek isteyenler tek tek sıraya girdi ve fotoğraflarını çektirdi.

Alço'nun ise o anlarda tepki vermediği ve duruşunu da bozmadığı görüldü.

Alço'nun olduğu yerde beklediği, vatandaşların yanına gelerek onunla fotoğraf çektirdiği dikkatlerden kaçmadı.