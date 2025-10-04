Yeşilçam'ın emektar ismi Recep Bülbülses hayatını kaybetti Bir süredir astım rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yeşilçam oyuncularından Recep Bülbülses, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbülses, 60 yaşında hayatını kaybetti.