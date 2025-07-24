Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzen bir dönemin ünlü ismi Harika Avcı'dan yeni haber var.

"Doktora gitmiyorum, Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!" diyen Harika Avcı, hastaneye kaldırıldı.

Haberi sanatçı Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu.

"RUHU GÜÇLÜ"

Akay açıklamasında, "Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah." notunu düştü.