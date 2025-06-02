Yıllar sonra gelen Survivor itirafı! Nagihan Karadere Yılmaz Morgül hakkında konuştu

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Ekranların en popüler yarışmalarından Survivor All Star'da performansıyla ve yaşadığı tartışmalarla sürekli gündem olan Nagihan Karadere, gündemden düşmek bilmiyor.

All Star'a katılan Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu ile olan kavgası sonrası diskalifiye edilmişti.

Her fırsatta Survivor'a katılmak istediğini belirten Karadere, 2016 sezonunda yaşadıklarını ilk kez anlattı. Esra Ezmece'nin Youtube kanalına konuk olan ünlü isim, Yılmaz Morgül ve Tuğba Özay'ın onu öldüreceğini ifade etti.

"YEMEK VERİRLER SANDIM"

Karadere yaptığı açıklamada, "Hep beraber toplantı yapmıştık, Acun Ilıcalı 'Ölmüyorsunuz, sağ salim getiriyoruz sizi ailenize' dedi. Sonra gittik, Yılmaz Morgül, Tuğba Özay ve ben üçümüz ayrı grup olduk. Yemek veriyorsunuz değil mi diye sordum. Evet cevabını alınca ben de yemek verdiklerini söyledim.

"YILMAZ BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

İzleyene kadar inanmıyordum, yemek kesin verilir diyordum. Yılmaz'a söylüyorum, Tuğba'ya söylüyorum, tekneler gelip gidiyor. Yılmaz ile Tuğba beni öldürecekti o gece. Aç susuz sabahı bekledik. Bilseydik yemek olmadığını Hindistan cevizi toplardık. Sabaha kadar biz uyuyamadık. Yılmaz beni öldürecekti" ifadelerini kullandı.