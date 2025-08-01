Yıllar sonra ortaya çıktı! Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a vasiyeti

"Gülbeyaz" dizisi için yaptığı müziklerle ünlenen Kazım Koyuncu, Karadeniz'deki başarılı turnelerinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında sahne almaya başlamıştı.

2004 yılında sevenlerine acı bir haber veren Kazım Koyuncu'ya akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalığına rağmen konser vermeye devam eden Koyuncu, 25 Haziran 2005 tarihinde hayata veda etmişti.

Ünlü sanatçının, ölümünden önce Volkan Konak’a yaptığı vasiyet ortaya çıktı. Koyuncu'nun, hayata veda etmeden önce Konak’a söyledikleri yürekleri sızlattı.

VOLKAN KONAK'A EMANET ETTİ

Koyuncu, 2005 yılında hayatını kaybetmeden önce, grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı'nı Volkan Konak'a emanet etti:

"Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al."

Kazım Koyuncu'nun vefatının ardından Selim Bölükbaşı, müzik kariyerine Volkan Konak ile devam etti ve uzun yıllar boyunca Konak'la sahnelerde yer aldı.

Konak'ın ölümünün ardından Bölükbaşı, bir kez daha tıpkı Kazım Koyuncu gibi yakın dostunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı.