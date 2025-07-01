Yıllar sonra paylaştı! Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'lu yeni paylaşım geldi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından açıklanan mirası da aile içinde krize neden olmuştu. Mirasının bir kısmını vakıflara bağışlayan Tayfur, kalanı da çocukları ve aile üyeleri arasında dağıtmıştı. Tuğçe Tayfur ile ağabeyi de mirasın açıklanmasıyla diğer aile üyelerine dava açmıştı.

Yıllardır babasıyla problemler yaşayan Tayfur, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan duygusal bir paylaşım geldi. Babasıyla daha önce davalık olan Tuğçe Tayfur, son paylaşımında Ferdi Tayfur ile seneler önce hastanede çektirdiği bir kareyi yayınladı.

"KONU SAKATLANMA DEĞİLDİ"

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından babasıyla seneler önce hastanede çektirdiği bir kareyi yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Voleybol maçında dizimi sakatlamıştım. Bu benim ilk sakatlanmamdı ve babam "Belki bu ilk düşmen ama hayat böyle bir şey. Önemli olan tekrar nasıl güçlü kalktığın! 'Bu fotoğrafı hatırladığında bu lafımı unutma' demişti. Sanırım konu sakatlanmaktan çok daha başkaydı" ifadelerini kullandı