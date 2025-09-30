Yıllar sonra sahnelere döndü! Asena'nın eski eşi konuştu

2017 yılında evlendiği iş insanı Hasan Dere ile ayrılan Asena, şu sıralar magazin gündeminden düşmüyor.

Uzun zamandır eşiyle Almanya'da yaşayan Asena, ayrılığın üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra yıllardır uzak kaldığı sahnelere geri döndü.

İddialı kostümü ve dansıyla gündeme gelen Asena'nın eski eşi ise dayanamadı, ayrılıkla ilgili açıklama yapma gereği duydu.

"KARIMI SAHNELERDE GÖRMEK İSTEMEDİM"

Gel Konuşalım programına konuşan eski eş Dere, "Asena şaşaalı hayatına dönmek istedi. Ben 52 yaşındayım, annem babam yaşlı, ben onu eşi olarak sahnede görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.