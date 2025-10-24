Yıllardır ders alıyordu! Hande Erçel İngilizce konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En son evlilik hazırlıkları yaptığı sosyetenin ünlü çapkını Hakan Sabancı ile yollarını ayıran Hande Erçel, gündemden düşmüyor.

Dizi ve filmlerdeki oyunculuk performansı çok beğenilmese de markaları peşinden koşturmaya devam eden Erçel, dün akşam yine bir etkinlikte boy gösterdi.

İNGİLİZCE KONUŞTU

Yüzü olduğu İtalyan takı markasını Çırağan'da ağırlayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in İngilizce yaptığı konuşması, sosyal medyada tartışma yarattı.

Yıllardır İngilizce dersi alan Hande Erçel'in bazıları başarısına odaklanırken, bazıları da İngilizcesini yine oldukça yetersiz buldu.