Yıllardır taciz ediliyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadığı süreci anlattı

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisinin hayatını 1,5 yıldır kâbusa çeviren takıntılı hayranı 'adli kontrolle uzaklaştırma kararı' olmasına rağmen sanatçının geçtiğimiz haftalarda verdiği konserine gelerek en önlerden izlemişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Büyük bir korku yaşayan Uluğ, sosyal medya hesabından can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyerek yardım istemişti. Uzaklaştırma ve elektronik kelepçeye rağmen konsere gelen saplantılı hayran tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklama kararının ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Derya Uluğ ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün bizim için adalet yerini buldu. Sanığın tutuklanmasına karar verildi."

"KIYAFETLER ARASINDA BÜYÜDÜM"

Uluğ, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Konser öncesinde gazetecilerle bir araya gelen ünlü şarkıcı, son dönemde çok konuşulan sahne kostümleri hakkında açıklamalarda bulundu. Uluğ, “Giyinmeyi seviyorum ve buna önem veriyorum. Babam tekstilci olduğu için kıyafetler arasında büyüdüm” dedi.

"UMARIM KİMSE YAŞAMAZ"

Uzun süredir saplantılı bir hayranı tarafından adım adım takip edilen ve tehdit ile tacizlere maruz kalan Uluğ, bu zor süreçle ilgili şunları paylaştı: “Hukuki süreç devam ediyor. Şu anda tutuklu, ancak umarım bu durumun hemen sonlandırılması söz konusu olmaz. Çünkü yaşanan basit bir durum değil, tehlikeli boyutta bir takıntı. Konuşurken bile kalbim hızlanıyor. Umarım kimse böyle bir deneyim yaşamaz. Yine de gereken tüm önlemleri alıyoruz.”