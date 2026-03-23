Yılmaz Morgül canlı yayında ağladı: Ablam cinayete kurban gitti

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu.

Ablasının cinayete kurban gittiğini yıllar sonra açıklayan Morgül, ablası Perihan Yılmaz'ın henüz 19 yaşındayken evlilik hazırlıkları yaptığı sırada öldürüldüğünü söyledi.

“Seni Adam Zannettim” şarkısının sözlerini yıllar önce yazdığını ve şimdi bestelediğini açıklayan Yılmaz Morgül, şarkının genç kadınlara bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

"BÜYÜK SIR"

“Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var. Ablam cinayete kurban gitti” diyen şarkıcı, gözyaşlarını tutamadı.

O anlarda sunucular da şok yaşayarak "Şaka yapıyorsun? Ne?" dedi.

Yılmaz Morgül, şunları söyledi:

"GENÇ KADINLARA MESAJ OLMUŞ"

"Ablam evlilik hazırlıkları yapıyordu; sözlendi ve nişanlandı, 19 yaşındaydı. Ama bir gün gittiğimizde ablamın kaza haberini aldık. Ablam öldürülmüştü. Bunu anlatmak zorundaydım. Bu şarkı sözünü yıllar önce yazmıştım, daha yeni besteledim. Bütün genç kadınlara mesaj olsun diye…"

"BABASIZ BÜYÜDÜK"

Ünlü şarkıcı, “Annem her gün ağlıyordu. Üzüntüsünden zona oldu. Evlatlarınıza çok sıkı sarılın, sevginizi verin. Biz babasız büyüdük. Kimse büyük konuşmasın." ifadelerini de kullandı.