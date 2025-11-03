Abone ol: Google News

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı: "Dua istiyorum"

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından hayranlarını korkutan bir paylaşım yaptı.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 11:44
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı:
  • Yılmaz Morgül, hastaneye kaldırıldığını sosyal medyada duyurdu.
  • Yoğun temposu ve annesinin kaybının üzüntüsü nedeniyle tedavi görecek.
  • Sanatçı, takipçilerinden dua istedi.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül'den kötü haber var.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Morgül, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 

"HASTANELİK OLUYORUM"

Yayınladığı videoda, "3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor." diyen ünlü sanatçı, sevenlerinden dua istedi.

Birçok takipçi, Yılmaz Morgül'e 'geçmiş olsun' yorumları yaptı.

