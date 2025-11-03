Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı: "Dua istiyorum"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül'den kötü haber var.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Morgül, hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"HASTANELİK OLUYORUM"

Yayınladığı videoda, "3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor." diyen ünlü sanatçı, sevenlerinden dua istedi.

Birçok takipçi, Yılmaz Morgül'e 'geçmiş olsun' yorumları yaptı.